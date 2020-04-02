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İyileşen koronavirüs hastasından kalplere dokunan mesaj

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Günlerce hastanede koronavirüs mücadelesi verip iyileşen hastadan, doktorlarına ve hemşirelerine bıraktığı teşekkür mektubu, herkesi çok etkiledi.

İyileşen koronavirüs hastasından kalplere dokunan mesaj

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin yıldızları hiç şüphesiz hastalarını iyileştirmek için olağan üstü bir gayretle çalışan doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık personelleri. Onlara ne kadar teşekkür edilse az olduğunu düşünen insan sayısı hiç de az değil. Yine de dünyanın her tarafından insanlar, sağlık personellerine duyduğu minneti ifade edebilmenin türlü yollarını arıyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan teşekkür notu da, bunlardan biri.

ÖLECEĞİ İHTİMALİ BİLE KONUŞULDU

Nic Brown baş ağrısı, yüksek ateş gibi belirtileri yaşamaya başladığında Ohio’daki ilk COVID-19 vakası olacağını hiç düşünmüyordu. Nic ve ailesi kalabalıktan uzak, kırsal alanda bir yaşam sürüyordu ve virüsün kendilerine ulaşmayacağını düşünüyorlardı. Ancak öyle olmadı. Nic’in yaşadığı semptomlar ağırlaşmaya başlayınca hemen yoğun bakım ünitesine alındı. Nic’in sonradan medyaya yaptığı açıklamaya göre, yoğun bakımda olduğu sürede doktoru ve eşi Nic’in ölebileceği ihtimali üzerine bile konuşmuştu.

Ancak Nic’in doktorları ve hemşireleri Nic’in odasındaki cam kapının üzerine her gün motive edici notlar bırakıyordu. Bu notlardan bir tanesi Nic için ayırca özel bir mesajdı. Doktorları, ona moral olması için cam kapıya “Seni evine geri göndereceğiz” yazmıştı. Kısa süre içinde Nic’in bünyesi virüse verdiği savaşı kazandı ve kendi deyimiyle Nic “ikinci bir yaşama sahip oldu”. Nic, Hastalığı süresince kendisiyle yakından ilgilenen doktorlarına teşekkür etmenin bir yolunu düşündü ve buldu.

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Doktorlar o mesajı “İyileşerek taburcu olan bir COVİD-19 hastasından, dokunaklı bir mesaj aldık” notuyla hastanenin Instagram sayfasından paylaştı.

İşte viral olan o mesaj:

Bu pencere, hayatımın en önemli penceresi oldu. Benim ve diğer hastaların hayatını kurtarmak için verdiğiniz çabaları izlerken size teşekkür edecek durumda değildim, muhtemelen hiçbir zaman bana gösterdiğiniz sevginin ve desteğin karşılığını size veremeyeceğim. Yine de her birinizin bir yıldız olduğunu düşündüğümü bilmenizi isterim.
Sizleri bazen iyi giden geceler, bazen kötü giden geceler geçirirken gördüm, ancak her gece hastalara iyi bir bakım verebilmek için çabaladınız.
Bu gün bu hastaneden değişmiş bir insan olarak çıkıyorum. Bu sadece tıbbi tedavi veya Tanrı’nın isteği ile olmadı. Bu, sizin gibi muhteşem insanların kendilerini hastalarını iyileştirmeye adamasıyla oldu. Tanrı hepinizi korusun


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