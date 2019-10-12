İZDOB, 5. Murad balesini sahneledi

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), "5'inci Murad" adlı 2 perdelik baleyi sanatseverlerle buluşturdu.

Piyano çaldığı ve bestekar olduğu bilinen Sultan 5'inci Murad'ın eserlerinin yer aldığı balenin Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki prömiyerine, Osmanlı hanedanı mensuplarından Osman Osmanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Osman Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin dedesi olan Sultan 5'inci Murad'ın bestelerini duymaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

5'inci Murad'ın 50 eseri olduğunu ifade eden Osmanoğlu, "28 yıl Çırağan Sarayı'nda kaldı. Bu eserler için oldukça zamanı oldu." dedi.

Osman Osmanoğlu, Osmanlı hanedanının sanata yatkın bir tarafı olduğunu da kaydederek, "Dedelerim bestekardılar, şairdiler, hattattılar, sanatla çok ilgilendiler. Sultan Murad'ın soyundan gelenlerin büyük çoğunluğu müzisyendi, ortanca kızı, torunları müzisyendi. Ben değilim maalesef." diye konuştu.

Sultan Abdülaziz'in de bestekar olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, onun eserlerinin de bale sahnesine uyarlanabileceğini ifade etti.

- Sultan 5'inci Murad'ın hayatı canlandırıldı

Osmanlı Devleti'nin en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5'inci Murad'ın 3 aylık saltanat dönemi sonrası 28 yıllık Çırağan Sarayı'ndaki yaşamı canlandırıldı.

Düzenlemesini Emre Aracı ile Bujor Hoinicin yaptığı, koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran'ın üstlendiği eser, izleyicilerin beğenisini kazandı.

