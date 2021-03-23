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İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti

23.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başladı.

İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti

İzlanda Meteoroloji Ofisinin Facebook'tan yayınladığı ilk görüntülerde, Fagradals'da küçük patlamaların meydana geldiği ve lavların bölgede iki yönde yayıldığı görüldü.

Bölgede zıt yönde ilerleyen lavların, yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki başkent Reykjavik'ten görüldüğü belirtildi.

Reykjanes Yarımadası'nda 6 bin yıl aradan sonra ilk kez volkanik patlama meydana geldiği aktarıldı.

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Acil durum yetkilileri, Fagradals Yanardağı'nda 6 bin yıl sonra meydana gelen patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir vadide gerçekleşmesi nedeniyle tahliye yapılmasının beklenmediğini ifade etti.

Reykjanes Yarımadası'nda, 24 Şubat-17 Mart'ta 50 binden fazla deprem olmuştu.

Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'daki bu depremlerin, volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

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İzlanda

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