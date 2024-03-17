İzlanda'da 'en güçlü' yanardağ patlaması! Çok sayıda kişi tahliye edildi

İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürttü.

Stora-Skogfell Dağı yakınlarındaki patlama sonrası lavlar, Grindavik kasabasının kuzeyindeki lavlara karşı koruma sağlamak için inşa edilen duvarlara ulaştı.

Grindavik ile turistik bölge Blue Lagoon'dan çok sayıda kişi tahliye edildi.

Yetkililerin "en güçlü patlama" olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti.

İZLANDA'DA YANARDAĞ PATLAMALARI

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerden sonra yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım 2023'te "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş, 22 Aralık 2023'te ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.

Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.

İzlanda'da son 3 ayda meydana gelen 3'üncü yanardağ patlaması, 8 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





