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İzlanda'dan koronavirüs keşfi: 40 farklı mutasyon tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

Tüm dünyada bilim insanları koronavirüs salgınını ortadan kaldırabilmek için çalışmalarını sürdürüken İzlandalı bilim insanları hastalarından alınan örneklerde ürküten bir sonuca ulaştı.

İzlanda'dan koronavirüs keşfi: 40 farklı mutasyon tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 471 bin 518 oldu.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı.

Koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim insanları ise COVID-19'a dair pek çok yeni detayı keşfetmeye devam ediyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İzlanda'daki bilim insanları ülkedeki koronavirüs hastalarından alınan örnekler aldı. Genetik sekans kullanarak, virüsün kaç mutasyon biriktirdiğini belirlediler.

İzlanda'daki bilim insanları, incelemelerde 40 adet mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs risk grubundaki kişilerden alınan örneklerin bir kısmında koronavirüsün mutasyona uğradığı, bazılarında virüsün genomunda ufak değişiklikler yaşandığı ifade edildi.

Habere göre İzlandalı bilim insanları koronavirüsü üç Avrupa ülkesine kadar da izleyebildi ve salgının ülkeye nasıl giriş yaptığını ortaya çıkardı. Çalışmaları yürüten DeCoda adlı şirketin direktörü Kári Stefánsson "Bir kısmı Avusturya’dan gelmiş. İkinci bir grup virüs İtalya’dakilerden gelmiş. Üçüncü virüs tipinin ise İngiltere’den geldiğini tespit ettik. 7 kişideki virüsün İngiltere kaynaklı olduğunu anladık.ve bunların oradaki bir futbol maçına gittiğini belirledik" dedi.

40 farklı virüs türünün üç ana merkezden gelmesi ve bu sayede virüslerin kaynaklarının öğrenilebilmesinin ilginç olduğunu belirten uzmanlar, "korona virüsünün çok hızlıca mutasyona uğradığı biliniyor. Çin’den gelen örnekler olduğunu biliyorduk ve bu araştırma da bunu kanıtlamış oldu" dedi.

Lancaster Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Dr. Derek Gatherer ise bulgulara şaşırmadığını itiraf etti ve "Bu beklediğimiz gibi. Tüm virüsler mutasyon biriktirir, ancak bunların birçoğu tıbbi açıdan çok önemli. Enfeksiyon zincirlerinin kökenini takip etmek de oldukça değerli. Görünüşe göre İzlanda diğer Avrupa ülkelerinden çok az sayıda enfeksiyon ithal etti" dedi.

Kopenhag Üniversitesi İmmünoloji ve Mikrobiyoloji Bölümü'nden virolog Allan Randrup Thomsen ise ekibin tanımladığı sonuçların 'mantıklı' olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İzlanda koronavirüs mutasyon

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