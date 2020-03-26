İzlanda'dan koronavirüs keşfi: 40 farklı mutasyon tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 471 bin 518 oldu.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı.

Koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim insanları ise COVID-19'a dair pek çok yeni detayı keşfetmeye devam ediyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İzlanda'daki bilim insanları ülkedeki koronavirüs hastalarından alınan örnekler aldı. Genetik sekans kullanarak, virüsün kaç mutasyon biriktirdiğini belirlediler.

İzlanda'daki bilim insanları, incelemelerde 40 adet mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs risk grubundaki kişilerden alınan örneklerin bir kısmında koronavirüsün mutasyona uğradığı, bazılarında virüsün genomunda ufak değişiklikler yaşandığı ifade edildi.

Habere göre İzlandalı bilim insanları koronavirüsü üç Avrupa ülkesine kadar da izleyebildi ve salgının ülkeye nasıl giriş yaptığını ortaya çıkardı. Çalışmaları yürüten DeCoda adlı şirketin direktörü Kári Stefánsson "Bir kısmı Avusturya’dan gelmiş. İkinci bir grup virüs İtalya’dakilerden gelmiş. Üçüncü virüs tipinin ise İngiltere’den geldiğini tespit ettik. 7 kişideki virüsün İngiltere kaynaklı olduğunu anladık.ve bunların oradaki bir futbol maçına gittiğini belirledik" dedi.