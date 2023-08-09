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İzleme geçmişini kapatan YouTube kullanıcıları dikkat: Ana sayfanız artık 'çok farklı' görünecek!

09.08.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online video paylaşım platformu YouTube, izleme geçmişiniz yoksa artık önerilen videolarla dolu bir sayfa yerine kısmen boş bir ana sayfa gösterecek. Bu değişiklik, Google'ın duyurduğu "yeni izleyici deneyiminin" bir parçası.

İzleme geçmişini kapatan YouTube kullanıcıları dikkat: Ana sayfanız artık 'çok farklı' görünecek!

YouTube bu kez izleme geçmişi odaklı bir değişiklikle gündemde. The Verge'ün haberine göre, izleme geçmişiniz yoksa YouTube artık boş bir ana sayfa gösterecek.

YOUTUBE KULLANICILARI DİKKAT!

Habere göre, YouTube izleme geçmişinizi kapalı konuma getirdiyseniz ve "daha önce önemli bir izleme geçmişiniz yoksa", öneriler sunmak için izleme geçmişine ihtiyaç duyan özellikleri görmeyeceksiniz.

Bunun, ana sayfada yalnızca arama çubuğunun yanı sıra Shorts, Abonelikler ve Kitaplık düğmelerini göreceğiniz anlamına geldiği belirtiliyor.

YouTube'un önerilen videolarının yerine "İzleme geçmişiniz kapalı. İstediğiniz zaman ayarlarınızı değiştirerek size özel en yeni videoları alabilirsiniz." uyarısının çıktığı da aktarılanlar arasında.

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GOOGLE NEDEN BUNU YAPIYOR?

Google, "Bu yeni deneyimi, video önerileri sağlamak için hangi YouTube özelliklerinin izleme geçmişine dayandığını daha net hale getirmek ve önerilere göz atmak yerine arama yapmayı tercih edenler için daha akıcı hale getirmek için başlatıyoruz" diyor.

İŞTE ÖZELLİĞİN KULLANIMA SUNULACAĞI TARİH

ABD'li teknoloji devi, bu özelliği "önümüzdeki birkaç ay içinde" kullanıma sunacağını söylüyor. Ancak web'deki bazı kullanıcıların değişikliği şimdiden gördüğü söyleniyor.

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