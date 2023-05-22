HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzlemek için Türkiye'nin birçok kentinden geldiler! "Görsel şölen"

İzlemek için Türkiye'nin birçok kentinden geldiler! "Görsel şölen"

22.05.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya'da sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzüp tatlı sulara göç eden inci kefallerini görmek için, Türkiye'nin değişik illerinden yüzlerce kişi, Erciş ilçesindeki Deliçay'a geldi. İstanbul'dan balık göçünü izlemeye gelen bir vatandaş ise "görsel şölen" olarak nitelendirdiği göçü izlemek için ailesiyle birlikte geldiğini söyleyerek, "Türkiye'nin birçok kentinden balık göçünü izlemek için gelenler var" diye konuştu.

İzlemek için Türkiye'nin birçok kentinden geldiler! "Görsel şölen"

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz arası uygulanan av yasağı sürüyor.

inci-kefali-gocunu-izlemek-icin-vana-geldiler_4823_dhaphoto1

Van'ın ve bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzüp uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin göç süreci devam ediyor.

inci-kefali-gocunu-izlemek-icin-vana-geldiler_4823_dhaphoto2

Göç sırasında görsel güzellikler de sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

inci-kefali-gocunu-izlemek-icin-vana-geldiler_4823_dhaphoto3

Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi de inci kefalinin göçünü izlemek için Erciş ilçesindeki Deliçay'a geldi.

inci-kefali-gocunu-izlemek-icin-vana-geldiler_4823_dhaphoto12

Küreklerle gelip seferber oldular Küreklerle gelip seferber oldular

"GÖRSEL ŞÖLENİ İZLEMEK İÇİN AİLEMLE BİRLİKTE BURAYA GELDİK"

inci-kefali-gocunu-izlemek-icin-vana-geldiler_4823_dhaphoto4

İstanbul'dan balık göçünü izlemeye gelen Bülent Yazıcı, Van Gölü'nde yaşayan ve endemik tür olan inci kefalinin bölge ekonomisine katkı sağladığını söyleyerek, "Görsel şöleni izlemek için ailemle birlikte buraya geldik.

inci-kefali-gocunu-izlemek-icin-vana-geldiler_4823_dhaphoto11

Benim çocukluğum burada geçti. Sonra İstanbul'a yerleştik. Çocukluğumuzda ağlarımızı Van Gölü'ne atar, balık tutardık. Alınan güvenlik tedbirleriyle balıkların daha da büyüdüğünü fark ettim.

inci-kefali-gocunu-izlemek-icin-vana-geldiler_4823_dhaphoto5

Umarım, yaşanan kuraklık nedeniyle balıklar etkilenmez.

inci-kefali-gocunu-izlemek-icin-vana-geldiler_4823_dhaphoto8

Türkiye'nin birçok kentinden balık göçünü izlemek için gelenler var" dedi.

inci-kefali-gocunu-izlemek-icin-vana-geldiler_4823_dhaphoto9

inci-kefali-gocunu-izlemek-icin-vana-geldiler_4823_dhaphoto10

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdıSamsun'da kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdı
Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyorTürkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor
'Yüzde 60' iddiası ses getirecek! "Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifem"'Yüzde 60' iddiası ses getirecek! "Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifem"
Anahtar Kelimeler:
Van Erciş İnci kefali

En Çok Okunan Haberler

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

Çekimler sırasındaki o anları anlattı: Ara verildiği zaman...

Çekimler sırasındaki o anları anlattı: Ara verildiği zaman...

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

'Gecenin en bomba olayı' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı

'Gecenin en bomba olayı' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.