HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İzleyenler gözlerine inanamadı! Koruyucu kıyafet giymeden arılarla böyle görüntülendi

İzleyenler gözlerine inanamadı! Koruyucu kıyafet giymeden arılarla böyle görüntülendi

27.05.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de arılara koruyucu kıyafet giymeden yaklaşabilen arıcı Lütfü Pala (35), çektiği görüntülerle ilgi gördü.

Hakkari ve Van'da yerel gazete ve televizyonlarda uzun süre çalışan, 1 çocuk babası Lütfü Pala, 5 yıl önce işinden ayrılıp memleketi Hakkari'nin Pınarca köyünde ailesiyle arıcılık yapmaya başladı. Ürettiği balları satıp geçimini sağlayan Pala'nın, arılarla yakın ilişkisi dikkat çekiyor. Pala, koruyucu kıyafet giymeden arı kovanlarının bulunduğu alana girip, binlerce arının etrafını sarmasına izin veriyor.

Çektiği bu görüntüleri ise sosyal medya hesaplarından paylaşan Pala, "Arılar zaman zaman sokuyor. Ama alıştım ve canımı fazla acıtmıyor. Arılarımla çektiğim görüntüler de ilgiyle izleniyor" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlere karga şoku! İlginç anları saniye saniye görüntülediGençlere karga şoku! İlginç anları saniye saniye görüntüledi
Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri!Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri!
Haziran için plan yapanları şaşırttı 'Çok öyle olacak gibi görünmüyor'Haziran için plan yapanları şaşırttı 'Çok öyle olacak gibi görünmüyor'
Anahtar Kelimeler:
Hakkari arı

En Çok Okunan Haberler

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'

Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'

Ekip otosundan atladığı iddia edilen cinsel istismar şüphelisi öldü! 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı…

Ekip otosundan atladığı iddia edilen cinsel istismar şüphelisi öldü! 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı…

Canlı yayındaki diyalog gündem yarattı! CHP'li Erkek ısrarla o ifadeyi kullanmadı

Canlı yayındaki diyalog gündem yarattı! CHP'li Erkek ısrarla o ifadeyi kullanmadı

İlginizi Çekebilir

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.