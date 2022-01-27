İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler! İlk defa kar gören at adeta kendinden geçti

Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Önceki gece 03.00 sıralarında başlayan kar yağışıyla Antalya kent merkezine 29 yıl sonra düştü. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Antalya'nın yüksek kesimlerinde yer alan İbradı ilçesinde ise yoğun kar yağışı yaşandı. İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'nun 'Ahu' isimli atı ise bembeyaza bürünen ağaçlık alanda karın tadını çıkardı. Lapa lapa kar yağarken zıplayan ve karda yuvarlanan atın kar sevinci görenlerin içini ısıttı.

(DHA)

