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  4. İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler! İlk defa kar gören at adeta kendinden geçti

İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler! İlk defa kar gören at adeta kendinden geçti

27.01.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın yüksek kesimlerde yer alan İbradı ilçesinde lapa lapa yağan karın tadını İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'nun atı 'Ahu' çıkardı. Bembeyaz ağaçların arasında zıplayıp yuvarlanan atın sevincini görenlerin içini ısıttı.

Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Önceki gece 03.00 sıralarında başlayan kar yağışıyla Antalya kent merkezine 29 yıl sonra düştü. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Antalya'nın yüksek kesimlerinde yer alan İbradı ilçesinde ise yoğun kar yağışı yaşandı. İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'nun 'Ahu' isimli atı ise bembeyaza bürünen ağaçlık alanda karın tadını çıkardı. Lapa lapa kar yağarken zıplayan ve karda yuvarlanan atın kar sevinci görenlerin içini ısıttı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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