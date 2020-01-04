İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak, şehit oldu. Ayrıca seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada iki teröristten birini etkisiz hale getiren evli ve 3 çocuk babası Sekin, birçok insanın hayatını kurtardı. Olayın ardından İslam Kerimov Caddesi'ne Fethi Sekin adı verilirken, İzmir Adliyesi C Kapısı önüne de Sekin'in heykeli dikildi.

UNUTULMADILAR

Sekin ve Can, ölümlerinin 3'üncü yılına kısa bir süre kala İzmir Adliyesi'nde anılmaya başlandı. Adliyeye giriş ve çıkışların yapıldığı turnikelere 'Unutmadık, Unutmayacağız. Fethi Sekin, Musa Can' yazıldı. Adliyeye giriş yapan ziyaretçiler, böylelikle Sekin ile Can'ı anarken, asansöre binen kişiler de büyük bir sürprizle karşılaştı. Asansördeki LED ekrana Fethi Sekin ile Musa Can'ın görüntüleri yansıtılırken, geçen yıl anma törenleri için hazırlanan klip gün boyunca asansörün ekranında paylaşılmaya başlandı. Olayın 3'üncü yıl dönümü nedeniyle, İzmir Adliyesi'nde pazartesi günü anma töreni düzenlenecek.