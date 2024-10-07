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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandılar! Cinsel organlarında çok sayıda külçe altında taşıyan 6 kadın tutuklandı

07.10.2024 20:49
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, polisin durduğu Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki araçta yapılan aramada, Türkiye'ye kaçak olarak sokulmaya çalışıldığı belirlenen her biri 110 gram ağırlığında toplam 166 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı. Külçe altınlardan 84'ünün Dubai'den gelen kadın yolcuların iç beden muayenesinde cinsel organlarında taşıdıkları belirlenip, cerrahi müdahale ile çıkarıldığı bildirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Türkiye'ye kaçak yollarla altın girişi yapılacağı bilgisine ulaştı. 2 Ekim'de harekete geçen polis, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki aracı havalimanının çıkışında durdurdu.

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CERRAHİ MÜDAHALE İLE ÇIKARILDILAR

Araçta ve yolcular üzerinde yapılan aramada, her biri 110 gram 82 adet külçe altın, 18 oyun konsolu ve kolu (playstation), 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

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Ayrıca, alınan mahkeme kararının ardından Özbek kadın yolcuların iç beden muayenesi ile yapılan cerrahi müdahalesi sonucu cinsel organlarından yine her biri 110 gram ağırlığında 84 külçe altın daha çıkarıldı.

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7 KİŞİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen toplam 18 kilo 500 gram ağırlığındaki 166 adet külçe altının piyasa değerinin 55 milyon TL olduğu belirtildi.
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Kaçak getirdikleri altınlarla yakalanan 6 Özbek kadın yolcu ile onlara yardım ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Altın havalimanı
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