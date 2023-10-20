HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir Aliağa'da İsrail protestosu!

İzmir Aliağa'da İsrail protestosu!

20.10.2023 01:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in tam abluka altına alıp sivilleri aç, susuz, elektriksiz ve yakıtsız şekilde hapsettiği Gazze'deki insanlık suçlarına karşı İzmir Aliağa’da protesto düzenlendi.

İzmir Aliağa'da İsrail protestosu!

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda İsrail devletinin işgal ile savaş politikalarına ve Filistinlilere yönelik katliamına karşı protesto düzenledi. Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Eğitim-İş Aliağa Temsilcisi Emre Kara, İsrail'in saldırılarında yüzlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyledi.

"ARTIK DURDURULMALI"

İsrail saldırılarının dur durak bilmeden masum Filistin halkının imhasının aşama aşama devam ettiğini söyleyen Emre Kara, Gazze'de; su, elektrik, temel tüketim maddelerinin olmadığı, gelen insani yardımlara İsrail tarafından izin verilmediği, 2 milyon Filistin halkının ölüme terk edildiğini ve durumun emperyalist ülkeler tarafından seyredildiğini vurguladı. Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine İsrail’in düzenlediği saldırıda yüzlerce hasta, çoluk çocuk ve sağlık personelinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kara, “Savaş suçu ve hatta insanlık suçu işleyen İsrail artık durdurulmalı. Gelinen aşamada savaşlarda dokunulmayan sağlık kuruluşları hedef alınmaya başlandı. Siyonist İsrail yönetimi yasak olan kimyasal kitle imha silahları kullanıyor” dedi.

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak İsrail’in tutumu karşısında Filistin halkının yanında olduklarını belirten Kara, Siyonistler ile emperyalistler bölgeden derhal geri çekilsin ifadelerini kullandı. Aliağalı kadınlar da basın açıklamasının ardından bir yürüyüş gerçekleştirerek Filistin'de ölen çocuklar adına denize kağıttan gemiler bıraktı.

(İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selçuk Bayraktar'dan Gazze açıklaması: 280 milyon liralık...Selçuk Bayraktar'dan Gazze açıklaması: 280 milyon liralık...
Şoke eden olay! Tartıştığı 6 yıllık sevgilisini tabancayla vurduŞoke eden olay! Tartıştığı 6 yıllık sevgilisini tabancayla vurdu
Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı!Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı!
Anahtar Kelimeler:
İzmir Aliağa İsrail

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Cinayet anı kamerada

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Cinayet anı kamerada

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.