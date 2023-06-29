İzmir Basmane'de düzensiz göçmen operasyonu: 109 kişi yakalandı

İzmir polisi, kent genelinde yaptığı çeşitli operasyonlar ile düzensiz göçmenleri adeta kıskaca aldı. Geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi Basmane semtinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, yine aynı bölgede düzensiz göçmenlere yönelik bir operasyon daha yaptı.



İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan, izinsiz çalışan veya yasa dışı geçiş hazırlığındaki düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 109 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (İHA)

