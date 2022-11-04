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  4. İzmir Buca'da 4.9 şiddetinde deprem! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika açıklamaları! 4 Kasım 2022 Cuma

İzmir Buca'da 4.9 şiddetinde deprem! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika açıklamaları! 4 Kasım 2022 Cuma

04.11.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Buca'da 4.9 şiddetinde meydana gelen deprem Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'den de hissedildi. Saat 03.29'da yerin 14.47 km altında gerçekleşen sarsıntının ardından birçok kişi AFD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini incelemek için arama motorlarında "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 4 Kasım 2022 Cuma günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamaları...

İzmir Buca'da 4.9 şiddetinde deprem! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika açıklamaları! 4 Kasım 2022 Cuma

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İzmir Buca'da 4 Kasım 2022 Cuma günü 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'den de hissedilen depreme ilişkin birçok kişi internette araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4.9 olarak duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 kişinin yaşanan panik sırasında yaralandığını aktardı. Birçok kişi internette "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 4 Kasım 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

4 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.04 06:22:01 38.3450 27.1770 6.5 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 06:18:55 38.3528 27.1737 6.2 -.- 2.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 06:14:27 40.6193 36.7985 5.0 -.- 2.5 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.11.04 06:13:05 38.4410 30.4327 6.9 -.- 2.0 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.11.04 06:04:40 38.3380 27.1863 12.3 -.- 2.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 06:03:21 38.3438 27.1995 9.0 -.- 2.6 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:56:22 38.3302 27.1772 4.4 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:54:40 38.3450 27.2020 6.6 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:42:09 38.3585 27.1962 5.7 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:23:26 38.2927 39.0865 5.0 -.- 1.7 -.- POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2022.11.04 05:23:02 38.3428 27.1953 6.7 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:19:21 38.3513 27.1815 5.4 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:17:35 38.3453 27.1913 5.6 -.- 2.4 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:47:05 38.3337 27.1713 6.9 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:41:32 38.3597 27.1915 4.8 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:40:22 38.3463 27.2090 6.2 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:29:37 38.3450 27.1892 7.0 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:24:41 38.3293 27.2012 6.9 -.- 1.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:07:28 38.3552 27.2137 6.0 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:00:53 38.3462 27.1922 12.4 -.- 2.7 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:58:52 38.3485 27.1880 5.4 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:55:58 38.3447 27.1727 7.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:51:25 38.3532 27.2058 6.7 -.- 2.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:44:18 38.3343 27.2048 7.8 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:41:46 38.3500 27.1910 4.6 -.- 2.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:39:06 38.3520 27.1905 6.1 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:37:02 38.3550 27.1877 7.6 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:32:50 38.3490 27.1955 6.5 -.- 2.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:29:20 38.3535 27.1907 4.5 -.- 5.1 4.9 BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:09:25 40.6023 36.7590 1.0 -.- 2.2 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.11.04 02:23:25 39.8962 25.4638 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.04 01:48:20 38.7567 25.5012 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.04 01:14:12 39.3693 33.7693 5.5 -.- 1.9 -.- CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2022.11.04 01:13:24 34.6795 26.3368 76.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.04 00:50:01 37.9957 27.1657 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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İZMİR BUCA'DAKİ DEPREM SONRASI PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı. 03.30 sıralarında İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4.9 olarak duyurdu. Merkez üssü Buca olan deprem; Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi.

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AFAD, panik yaratan depremin yerin 14.47 km altında olduğunu açıkladı. Buca'daki depremin ardından en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

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Egelileri uykusunda yakalayan depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler


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