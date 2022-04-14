İzmir Buca'da elektrik kesintisi 14 Nisan 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? Gediz planlı kesinti programı 14 Nisan 2022 Perşembe

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan vatandaşlar 14 Nisan 2022 Perşembe günü yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını öğrenmek için internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. İzmir Buca'daki elektrik kesintisi ile ilgili açıklama yapıldı. 14 Nisan 2022 Perşembe günü için İzmir'in Buca ilçesindeki kesintiye dair Gediz'den yapılan açıklamanın ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Konuya ilişkin yaoılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Planlı (bildirimli) kesintiler; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır."

İZMİR BUCA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Tarih: 14.04.2022

Elektirk kesintisi başlangıç saati: 09:00

Elektirk kesintisi bitiş saati: 17:00

Kesinti nedeni: ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Kesintiden etkilenecek bölge ve semtler: YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,331,345,343,355, 333,341

Tarih: 14.04.2022

Elektirk kesintisi başlangıç saati: 09:00

Elektirk kesintisi bitişsaati: 17:00

Keisnti nedeni: ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

Kesintiden etkilenecek bölge ve semtler: YİĞİTLER MAHALLESİ,ONAT,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,343,384,383,341 SOKAKLAR VE CİVARI



