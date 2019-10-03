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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yangınlarla ilgili bağış toplama izni verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, geçen ağustos ayında Karabağlar ilçesinde başlayıp büyük bir alanı kül eden orman yangının ardından başlattığı 'İzmir Küllerinden Doğacak' kampanyası için İzmir Valiliği'nden bağış toplama izni çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yangınlarla ilgili bağış toplama izni verildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, geçen ağustos ayında Karabağlar ilçesinde başlayıp büyük bir alanı kül eden orman yangının ardından başlattığı 'İzmir Küllerinden Doğacak' kampanyası için İzmir Valiliği'nden bağış toplama izni çıktı.
Büyükşehir Belediyesi'nin, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar'da başlayıp daha sonra Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ilerleyen ve 53 saatte kontrol altına alınıp söndürülen orman yangının yaralarını birlikte sarmak adına başlattığı bağış kampanyasına onay verildi. İzmir Valiliği, 'İzmir Küllerinden Doğacak' kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasında yer alan 200 bin metrekare alanda ağaçlandırma yapılması ve köylerde kullanılmak üzere 50 adet 'römork tipi yangın tankeri' alınması için kampanya kapsamında yardım toplanmasına yönelik başvuruyu onayladı. Kampanyadan elde edilecek bağış toplamının ise 3 milyon 530 bin TL olması bekleniyor.
KAMPANYA HIZLANACAK
Bağış toplama izni için teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Orman yangınıyla yüreğimiz yanmıştı. Şimdi yüreklere su serpme zamanı. Birlik olup fidan dikeceğiz, köylerimize yangınlara karşı mücadeleyi hızlandıracak ekipman alacağız. İzmir küllerinden doğacak ve bunu yine birlikte yapacağız" dedi. Başkan Soyer, bağış izni alma konusunda yapılan spekülasyonların ne kadar asılsız olduğunun, alınan izinle herkes tarafından görüldüğünü de sözlerine ekledi.
KONSER GELİRİ KAMPANYAYA AKTARILACAK
Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir ormanlarını korumak için geçen 9 Eylül'de Kültürpark'ta düzenlenen 'Orman Konseri'ni on binlerce İzmirli izlemişti. Konserde toplanan 477 bin TL tutarındaki gelir de Valilik onayının alınmasıyla birlikte bu kampanyaya aktarılacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yangınlarla ilgili bağış toplama izni verildiİzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yangınlarla ilgili bağış toplama izni verildiİzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yangınlarla ilgili bağış toplama izni verildi

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