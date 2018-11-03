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İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 05:38 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, 1 çocuk ve 2 kadını taciz ettiği iddia edilen A.Ö. (21), gözaltına alındı. Olaylardan biri, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzmir'in Güzelyalı semtinde 29 Ekim Pazartesi gecesi meydana geldi.

İşte o anlar

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A.Ö., 19 yaşındaki kadını apartmanının girişine kadar takip etti. Bu sırada kadın, A.Ö.'yü gördü. Kadının kendisini fark ettiğini anlayan ve apartmandaki güvenlik kamerasını gören A.Ö., hızla uzaklaştı.
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Aynı gece A.Ö., 14 yaşındaki bir kız çocuğunu ve 20 yaşındaki kadını takip edip tacizde bulundu. Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonrasında yakalanıp gözaltına alınan A.Ö., Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Öte yandan, taciz olaylarından ilki, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kendisini takip eden kişiyi fark eden genç kadının hızlıca apartmandan içeri girdiği, bunun üzerine koşarak ona yetişmeye çalışan A.Ö.'nün güvenlik kamerasını görünce kapüşonuyla yüzünü kapatmaya çalıştığı, zile basıp kadına ulaşmaya çalıştıktan sonra da uzaklaştığı görülüyor.
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Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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(İHA)
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izmir Konak taciz gözaltı

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