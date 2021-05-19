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  4. İzmir’de 11 dakikada üç deprem! | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

İzmir’de 11 dakikada üç deprem! | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

19.05.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege ve Akdeniz kıyılarında bir süredir devam eden küçük şiddetli depremler, halen sürüyor. Kandilli Rasathanesi’nden gelen bilgiye göre Kuşadası Körfezi merkezli olarak kaydedilen iki depremin büyüklüğü 4.4 ve 4.3 olarak açıklandı.

İzmir’de 11 dakikada üç deprem! | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD’ın, yaptığı açıklamaya göre ise İzmir’de saat 14:14’te 4.3 ve 14:18’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD’a göre depremlerin derinliği 13.01 ve 10.68 olarak açıklandı. Meydana gelen depremde herhangi bir can veya mal kaybı bilgisine ulaşılmadı.

İZMİR’DE PEŞ PEŞE ÜÇ DEPREM

Kandilli Rasathanesi’nden gelen bilgiye göre saat 14:14 ve 14:18’de iki deprem meydana geldi. Meydana gelen iki depremin merkezini Kandilli Rasathanesi Kuşadası olarak açıklarken, AFAD İzmir / Menderes olarak listeledi.

Saat 14:25’de bir deprem daha gerçekleşen İzmir’de son depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi. Derinlikleri 12 – 16 km arasında olan depremler, birçok yerde vatandaşlar tarafından hissedildi.

Peş peşe meydana gelen üç deprem ise, birçok kişiyi korkuttu.


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deprem kandilli rasathanesi kuşadası İzmir

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