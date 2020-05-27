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  4. İzmir'de 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu

İzmir'de 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 21:43 | Son Güncelleme

İzmir Tabip Odası, toplamda 501 sağlık çalışanına koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğunu açıkladı. Koronavirüs tanısı konan sağlık çalışanları arasında 155 hekim bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de 501 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu

İzmir Tabip Odası, 27 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanları sayısını açıkladı. Yayınlanan rapora göre korona virüs tanısı konan sağlık çalışanlarının sayısının 501'e çıktığı öğrenildi. Korona virüs tanısı konan sağlık çalışanları arasında 2’si diş 4’ü veteriner olmak üzere toplam 155 hekim bulunduğu açıklandı.

Yayınlanan raporda 160 hemşire/ebe/sağlık memuru, 90 personel, 17 tıbbi sekreter, 27 teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2 mühendise de koronavirüs tanısı konulduğu belirtildi.

(İHA)

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