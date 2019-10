İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Kalkan ailesinin Soğukkuyu Mahallesindeki evinde geçtiğimiz 14 Mayıs’ta meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a ikram edip içirdi. Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede şizofreni teşhisi konulan Mahmut Can Kalkan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde "Üniversiteye başladığım dönemlerde kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Ardından üniversitenin laboratuvarında yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi" dedi.