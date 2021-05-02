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  4. İzmir'de aşı randevusu uzun kuyruklar oluşturdu

İzmir'de aşı randevusu uzun kuyruklar oluşturdu

02.05.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tam kapanma dolayısıyla sokaklar boş kaldı. Koronavirüs aşısı için sıraya girenler ise devlet hastanesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İzmir'de aşı randevusu uzun kuyruklar oluşturdu

Koronavirüsle mücadeleyle kapsamında geçen günlerde 55 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağının duyurulmasının ardından hastanelerde aşı yoğunluğu devam ediyor. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri oldu.

KURALLARA UYMADAN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanlar, tam kapanma olmasına rağmen hastanenin kapısında uzun kuyruk oluşturdu. Sırası gelenler aşılarını olurken, bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İzmir Aşı tam kapanma

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