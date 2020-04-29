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İzmir’de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 16:21 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan zihinsel engelli bir şahıs, evinde bıçaklanmış olarak öldürülmüş halde bulundu. 13 gün önce aynı evde, şahsın ev arkadaşının da cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

İzmir’de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay bugün Sıra Mahallesi’nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Özgür Bağış’ın (41), üç gündür evinden çıkmadığını fark eden komşuları şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bağış’ın evine kapıyı kırarak içeri giren polis ve AKS ekipleri, şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan incelemede Özgür Bağış isimli şahsın vücudunda iki bıçak darbesi olduğu anlaşıldı. Bıçak darbeleriyle öldürüldüğü düşünülen Özgür Bağış’ın cansız bedeni otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

13 GÜN ÖNCE EV ARKADAŞI DA ÖLÜ BULUNMUŞ

Öte yandan Özgür Bağış’ın ev arkadaşı olan Serkan Coşgun (51) isimli şahsın da 13 gün önce aynı evde ölü bulunduğu öğrenildi. Bağış’ın ev arkadaşı olan Coşgun’un kesin ölüm nedeniyle ilgili raporun henüz çıkmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)

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