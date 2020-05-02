HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de babasını öldüren kızın ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de babasını öldüren kızın ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 13:27 | Son Güncelleme

İzmir Buca'da evinde başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan, ailesinin intihar ettiğini söylediği iş insanın Zafer U.'yu (44) öldürdüğü ortaya çıkan kızı 16 yaşındaki N.U.'nun ifadesinde, "Taciz gibi bir durum yoktu. Bana kötü davranıyor ve kısıtlıyordu. Tabancayla öldürdükten sonra, olaya intihar süsü verdim" dediği öğrenildi.

İzmir'de babasını öldüren kızın ifadesi ortaya çıktı

Olay, 24 Mart'ta Yaylacık Mahallesi 185 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Gayrimenkul işi yapan ve Çeşme'de otel işleten iş insanı Zafer U.'nun eşi P.U, sabah polisi arayarak, evlerinin üst katındaki odada eşinin cesedini bulduklarını bildirdi. Adrese gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, elinde kendisine ait silah bulunan Zafer U.'nun intihar etmiş olduğu değerlendirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Zafer U., Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELERDE BULUNDULAR

Soruşturma kapsamında Zafer U.'un eşi P. U. ile kızları N.U. ve İ.U.'nun (18) ifadelerine başvuruldu. Anne ve kızları, Zafer U.'yu intihar etmiş halde bulduklarını söyledi. Ancak ifadelerinde çelişkili anlatımlarda bulundu.

MERMİNİN GİRİŞ AÇISI OLAYI AYDINLATTI

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından hazırlanan raporda ise olayın, merminin kafatasına giriş açısı nedeniyle intihar değil, cinayet olabileceği bildirildi. Rapor üzerine anne ve kızları gözaltına alındı.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Sorguda N.U. babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. N.U.'nun ifadesinde, "Bana kötü davranıyor ve kısıtlıyordu. Sürekli hakaretler savuruyor, küfrediyordu. Taciz gibi bir durum yoktu. Babamı tabancayla öldürdükten sonra, olaya intihar süsü verdim" dediği, anne P.U.'nun da, "Silah sesini duymamıştım. Sabah kalktığımda kızım, 'Anne, ben babamı öldürdüm' dedi. Odaya gidip baktığım da şoka girdim. Kızım hapse girmesin diye panik yapıp, gerçeği açıklayamadım" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden N.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. P.U. ile diğer kızı İ.U.'ya ise konutu terk etmeme yönünde adli kontrol getirildi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
İlk kez görüntülendi! Koronavirüs savaşındaki beyaz orduİlk kez görüntülendi! Koronavirüs savaşındaki beyaz ordu
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor

En Çok Okunan Haberler

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

126 ülke Türkiye'den yardım istedi

126 ülke Türkiye'den yardım istedi

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Playstation 4

Playstation 4

Zarar veren yandı! Cezası 61 bin 800 TL

Zarar veren yandı! Cezası 61 bin 800 TL

Türk profesör koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneği açıkladı

Türk profesör koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneği açıkladı

Diğer Haberler
Dışarı çıktığı için para cezası yiyen kardeşler: Zaten birkaç tane cezam var

Dışarı çıktığı için para cezası yiyen kardeşler: Zaten birkaç tane cezam var

Silivri’de deniz kızıla büründü

İlginç görüntü... Deniz kızıla büründü

Milli savaş uçağı için yazılım çalışmaları başlıyor

Milli savaş uçağı için yazılım çalışmaları başlıyor

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde son durum

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde son durum

İlk kez görüntülendi! İstanbul'un koronavirüs savaşındaki beyaz ordusu

İlk kez görüntülendi! Koronavirüs savaşındaki beyaz ordu

Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaşlar belirleyecek

Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaşlar belirleyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.