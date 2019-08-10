İzmir'de baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor

Ödemiş'te yapımı devam eden Rahmanlar Barajı havzasında kalan kırsal mahallelerden Derebebekler'in bir kısmı, Dereuzunyer'in ise tamamı kamulaştırıldı. Tarihi yüz yıllar öncesine dayanan, kaç kuşağa ev sahipliği yaptığı bilinmeyen Dereuzunyer'de yaşayanlar, mahalleden taşınacak. Derebebekler Mahallesi'nde yaşayan ve evleri kamulaştırılanlar da bölgeden ayrılacak. Evleri kamulaştırılan vatandaşlar için yeni bir mahalle kurulacak. Baraj havzasının karşı bölgesinde bulunan 8,6 hektarlık ormanlık alan, Hazine adına tescillendikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edildi. Bakanlık, evleri kamulaştırılan ve yeniden ev yapmak isteyenlerin başvurularını aldıktan sonra noter huzurunda kura çekimi yaptı. Buna göre Derebebekler Mahallesi'nde oturan 17 kişi, Dereuzunyer Mahallesi'nde ise 22 kişi, yeni kurulacak mahallede ev sahibi olacak. Yeni yerleşim alanının imar planı ve parselasyon planı Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bakanlığın onayladığı planlara göre, yerleşim alanında 44 konut, 1 sosyal tesis, 1 dini tesis, 1 ticari alan parseli bulunuyor.

'MAHALLENİN GERİ KALANI'DA KAMULAŞTIRILSIN' Derebebek Mahalle Muhtarı Fikret Toktaş, 3 sokağın bulunduğu mahallenin yarısının kamulaştırıldığını, diğer evlerin ise kamulaştırılmadığın söyledi. Toktaş, "Köy kahvesi, bakkalı ve camisi olan sokak, kamulaştırıldı. Diğer iki sokakların ise baraj bitip de İZSU'ya devredildikten sonra, İZSU tarafından kamulaştırılacağı söyleniyor. Vatandaşlarımızın evleri kaldı. Mağduruz. Zaten 2,5 yıldır baraja taş taşıyan kamyonların çıkardığı tozlarının içinde yaşıyoruz. Acilen geri kalan mahallelerin kamulaştırılmasını istiyoruz" dedi. Mahallede daha önce 450 kişinin yaşadığını, zamanla göç verdiğini, baraj yapımının başlamasından sonra da birçok kişinin evlerini bırakıp, gittiğini anlatan Fikret Toktaş, şu anki nüfusun 270 olduğunu belirtti. Dereuzunyer Mahalle Muhtarı 3 çocuk babası Hasan Fırtına (61) da, devletin ev yapacak kişilere düşük faiz ile kredi vereceğini anlattı. Fırtına, "Proje hazırlandı. Devlet 77 bin TL verecek. Bu kredi de 10 yıl geri ödemeli olacak" dedi. Fırtına, mahallede bulunan mezarlığı da su altında kalmaması için Başova Yaylası'na taşıdıklarını söyledi.