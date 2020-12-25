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  4. İzmir'de binlerce litre sahte alkol malzemesi yakalandı: 7 gözaltı

İzmir'de binlerce litre sahte alkol malzemesi yakalandı: 7 gözaltı

25.12.2020 20:53 | Son Güncelleme:
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İzmir'de binlerce litre sahte alkol malzemesi yakalandı: 7 gözaltı

İzmir'de yılbaşı öncesi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda binlerce litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. Sahte içki yapımında kullanılmak üzere, dökme etil alkolü damıtarak gıda amaçlı kullanım için piyasaya sahte etil alkol süren kişilerin bilgisine ulaşan ekipler, 7 şüpheliye ait üretim tesisi olarak kullanılan iş yeri, 4 depo ve 4 araca baskın yaptı.

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Belirlenen adreste ekiplerin yaptığı aramalarda, 7 bin 250 litre denatüre dökme etil alkol, 3 bin 500 litre sahte etil alkol, 1 litrelik 2 bin 230 alkol bazlı temizleyici, 10 bin litre kapasiteli 4 plastik tank, 5 bin litre kapasiteli 2 plastik tank, 500 litre kapasiteli 2 plastik tank, 1000 litre kapasiteli damıtma makinası, aktarım pompası, 5 hidrofor motoru, 2 soğutucu fan, düzeneğe bağlı elektrik panosu, 6 bin 400 farklı ibarelerde sahte etil alkol etiketi, 3 bin 750 plastik bilyeli şişe kapağı, 3 bin plastik bidon kapağı, 405 Biotekno ibareli boş etil alkol şişesi, 805 etiketsiz 1 litrelik boş etil alkol şişesi, 1100 etiketsiz 5 litrelik etil alkol bidonu, alkometre ve 100 ambalaj kolisi ele geçirildi. Operasyonda C.Ç., R.Y., M.D., S.B., C.C.Ç., K.E. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir iş yerinde taklit etiketli 5 litrelik 3 bin 320 bidonda toplam 16 bin 600 litre etil alkol ele geçirdi. Ekipler, işyeri yetkilisi olan 1 şüpheliye adli işlem uyguladı.

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