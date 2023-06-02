HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de cezaevi personel aracına saldırı davasında dosyaları birleştirme talebi

İzmir'de cezaevi personel aracına saldırı davasında dosyaları birleştirme talebi

02.06.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, geçen yıl cezaevi personeli aracına düzenlenen bombalı saldırının faillerinden olan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun (43), 2017 yılında İzmir'in Buca ilçesinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi personeli aracına düzenlenen bombalı saldırının sanığı olarak 7 tutuksuz sanıkla birlikte yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Bursa'daki bombalı saldırının dosyasıyla mevcut dosyanın birleştirilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.

İzmir'de cezaevi personel aracına saldırı davasında dosyaları birleştirme talebi

Bursa'da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında kumandalı el yapımı patlayıcıyla (EYP) yapılan saldırının faillerinden 'Emre Zafir' kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saklandığı tespit edildi. Saldırganın İzmir'in Bergama ilçesine, ardından Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı.

Operasyonla Menemen'de yakalanan Gündoğdu'nun, Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi saldırı aracına düzenlenen bombalı saldırının da faili olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada, Bursa'daki patlama olayında Gündoğdu'ya yardım ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.K., R.İ., T.E. ve K.Ö. tutuklanırken, U.Ö., D.Ö. ve S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede MLKP üyesi Gündoğdu hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 10'ar kez 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'Patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak' suçlarından, 7 sanık hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezası istendi. İddianame İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen davada Gündoğdu, hariç diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi.

izmirde-cezaevi-personel-aracina-saldiri-davasinda-dosyalari-birlestirme-talebi_7079_dhaphoto1

13 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Gündoğdu duruşmaya SEGBİS ile katılırken, bazı sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada, mahkeme başkanı, Gündoğdu'nun geçen yıl Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servise düzenlenen bombalı operasyon davasında yargılandığını, her iki davayı bu davayla birleştireceklerini söyledi.

Söz alan sanık Gündoğdu, tahliyesini talep etti. Celsede söz alan tutuksuz sanık K.Ö. ise "Son 10 yıldır zaman zaman yurt dışında çalışıyorum. Yurt dışına çıkış yasağım olduğu için artık bunu yapamıyorum ve geçimimi sağlayamıyorum" dedi.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Cebrail Gündoğdu dosyasının birleştirilmesi için Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına karar verdi. K.Ö.'nün talebini ise reddeden mahkeme, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ve Bahçeli birlikte geldilerErdoğan ve Bahçeli birlikte geldiler
Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş TBMM'ye kaydını yaptırdı: Heyecan, olmazsa olmazlarımızdanEski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş TBMM'ye kaydını yaptırdı: Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan
Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, bakın nerede bulundu!Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, bakın nerede bulundu!
Anahtar Kelimeler:
İzmir

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

Togg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtı

Togg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtı

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı!

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı!

"Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde...

"Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde...

İlginizi Çekebilir

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.