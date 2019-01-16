İzmir'de çocuk parkında alevler yükseldi

Çocuk parkında alevler yükseldi, soğuk hava faciayı önledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka’nın Şemikler Mahallesi 6295. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunmayan bir çocuk parkında bilinmeyen bir sebeple yangın çıkarken, oyuncaklar kısa sürede alev topuna döndü. Alevleri gören mahalle sakinleri yangına ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Yangına hemen müdahale eden itfaiye görevlileri yangını söndürdü. Havaların soğuk ve yağışlı olmasından dolayı yangının çıktığı saatlerde parkın boş olduğu öğrenilirken, büyük bir facianın da kıyısından dönüldü.

'MAHALLE SAKİNLERİ OLARAK PARKIMIZA KAMERA TAKILMASINI İSTİYORUZ'

Dumanları görünce itfaiyeye haber veren mahalle sakinlerinden olan Recep Yurttutan, hem soğuk hava hem de akşam saatleri olmasından dolayı herhangi bir can kaybını yaşanmadığını söyledi. Yurttutan, “Dün akşam saatlerinde bir duman yükseldiğini görünce itfaiyeyi aradım. İtfaiye gelene kadar mahalle sakinleri olarak yangına müdahale ettik. Komşulardan biri getirdiği yangın tüpüyle müdahale etti. Soğuk havadan dolayı parkta kimse yoktu. Çünkü normalde bu parkta sürekli insan oluyor. En az 3-5 çocuk bu parkta hep oynar. Havanın kararmaya başlaması da bu duruma etkili oldu. Bu parkta bazı sorunlar hep yaşanıyor. Biz mahalle sakinleri olarak parkımıza kamera takılmasını istiyoruz. Her türlü kötü olaya karşı bir önlem alınmış olur” ifadelerini kullandı.