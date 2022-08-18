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İzmir'de damat dehşeti! Kayınpederini ve eşini öldürdü, 2 baldız ağır yaralı

18.08.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eşinden uzun süredir ayrı yaşayan Recep U. kayınpederinin evine gelerek dehşet saçtı. Eşi ile kayınpederini tabancayla öldüren 2 baldızını da ağır yaralayan katil, Buca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

İzmir'de damat dehşeti! Kayınpederini ve eşini öldürdü, 2 baldız ağır yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldürdü, 2 baldızını yaraladı. Alınan bilgiye göre, bu sabah, Recep U. bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U'nun Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi.

Balkondan eve giren Recep U, eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA-20220818-28673354-28673350-IZMIRDE_BIR_KISI_ESI_VE_KAYINPEDERINI_SILAHLA_OLDURDU_2_BALDIZINI_YARALADI

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan 3 çocuğunu alarak kaçan zanlı ise polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı.

(AA)

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İzmir
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