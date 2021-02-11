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İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

11.02.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

İzmir'de saat 11.45'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Dikili'nin 7 km açığı, büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.9

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Çandarlı Körfezi, büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, sosyal medya üzerinden depreme ilişkin yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini belirtti.


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