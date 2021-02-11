İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de saat 11.45'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Dikili'nin 7 km açığı, büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Çandarlı Körfezi, büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
AFAD, sosyal medya üzerinden depreme ilişkin yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini belirtti.
#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında saat 11.45'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) February 11, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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