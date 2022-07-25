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İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

25.07.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşanan olay kan dondurdu. Buca'da yaşayan Hamdo A. eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü kişinin evde olduğunu duyunca dehşet saçtı. Eve geldiğinde 18 yaşındaki Abdulkerim Salih'i evde gören Hamdo A. yanındaki bıçakla genci defalarca bıçakladı. Kadın ise kavga sırasında evden kaçtı. Şüpheli Hamdo A. olayın ardından Konak ilçesinde yakalandı.

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından Konak ilçesinde yakalandı.

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EVDE GÖRÜNCE...

Olay, saat 16.00 sıralarında Buca ilçesi İnönü Mahallesi 673. Sokak'ta iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hamdo A., karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü yabancı uyruklu Abdulkerim Salih'in (18) karısı ile evde olduğunu öğrenerek eve geldi. Abdulkerim Salih'i gören Hamdo A. ile genç arasında tartışma çıktı. Bu esnada Hamdo A.'nın karısı kaçarak evden uzaklaşırken, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hamdo A., yanındaki bıçakla Abdulkerim Salih'i vücudunun değişik yerlerinden defalarca bıçaklayarak evden çıktı.

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BAŞKA İLÇEDE YAKALANDI

Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri Abdulkerim Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Salih'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise, Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de cinayetin meydana geldiği ev ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir yasak aşk
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