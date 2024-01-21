İzmir'de evlat dehşeti! İşlediği cinayeti ihbar edip kaçtı: 'Babamı bıçakladım, ölmüş olabilir'

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Bozyaka Mahallesi 3080 Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, B.İ. ile babası arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ., bıçakla babasını yaralayıp, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Babasını bıçakladığını ve yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi. B.İ. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sırtından 3 bıçak darbesi alan C.İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAY YERİNE YAKIN BAŞKA BİR SOKAKTA YAKALANDI

C.İ.'nin cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Babasını bıçakla öldürüp kaçan B.İ. ise olay yerine yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen B.İ.'nin ilk ifadesinde, yaklaşık 1 ay önce anne ve babasının tartıştığını, kendisinin babasıyla küs kaldığını, bugün ise çıkan tartışma sonrası olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





