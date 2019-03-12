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İzmir'de feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı... Acı haberi rektör verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 07:48 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri önce yol kenarındaki yayaya, ardından tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 1 kişi ile çarptığı yaya yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı... Acı haberi rektör verdi

Kaza,ÿsaat 18.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16. Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Balçova’dan Konak yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen 35 AT 3766 plakalı otomobil, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 35 AT 3766 plakalı otomobil, yol kenarındaki yaya Ferya Bertan’a çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada, 35 AT 3766 plakalı otomobildeki iki kişi ile Ferya Bertan yaralandı.

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SEFERLER AKSADI

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk yaşamını yitirdi. 1 yaralının ise tedavisine devam ediliyor.

Kaza yapan otomobillerden birinin tramvay yolunu kapatması nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

REKTÖR ACI HABERİ VERDİ

Öte yandan 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar Twitter hesabından yaptığı açıklama ile üzücü haberi duyurdu. Hotar "Üniversite Hastanemiz Onkoloji Servisi diyetisyenlerinden Ferya Bertan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimizi büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet,ailesine,sevdiklerine ve tüm Üniversitemiz camiasına baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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