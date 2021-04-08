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  4. İzmir'de feci kaza! İki kişi ölümden kıl payı kurtuldu

İzmir'de feci kaza! İki kişi ölümden kıl payı kurtuldu

08.04.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet, demir kapıya çarpıp, apartman bahçesine daldı. Sürücünün yaralandığı kazada, 2 kişinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi.

SON ANDA KURTULDULAR

Sürücüsünün ismi plakası ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkıp, demir kapıya çarparak, apartmanın bahçesine daldı. Kazada sürücü, hafif yaralanırken, kamyonette hasar oluştu. Kamyonet, bahçeye dalarken, 2 kişinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonetin hızla gelişi sırasında yol kenarında duran kişi ile marketten çıkan kişinin panikle kaçışı da görüntülerde yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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trafik kazası İzmir

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