İzmir’de feci kaza! Ticari taksi önce çöp konteynerine sonra kamyonete çarptı... Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 13.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes ilçesinden Gümüldür istikametine giden Raif Karaca idaresindeki ticari taksi, yol kenarında bulunan çöp konteynerine ardından park halinde bulunan kamyonet çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TAKSİCİNİN FECİ SONU

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde taksi sürücüsü Raif Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Taksi içerisinde yolcu konumunda bulunan ve kazada ağır yaralanan F.N.B. (21), Z.B. (52) ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet içerisinde bulunan Y.A. (46) ise olay yerinde tedavisi yapıldığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

