HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de feci kaza! Ticari taksi önce çöp konteynerine sonra kamyonete çarptı... Ölü ve yaralılar var

İzmir’de feci kaza! Ticari taksi önce çöp konteynerine sonra kamyonete çarptı... Ölü ve yaralılar var

15.09.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza İzmir’in Menderes ilçesinde meydana geldi. Ticari taksi önce çöp konteynerine ardından park halindeki kamyonete çarptı. Feci olayda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

İzmir’de feci kaza! Ticari taksi önce çöp konteynerine sonra kamyonete çarptı... Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 13.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes ilçesinden Gümüldür istikametine giden Raif Karaca idaresindeki ticari taksi, yol kenarında bulunan çöp konteynerine ardından park halinde bulunan kamyonet çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TAKSİCİNİN FECİ SONU

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde taksi sürücüsü Raif Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Taksi içerisinde yolcu konumunda bulunan ve kazada ağır yaralanan F.N.B. (21), Z.B. (52) ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet içerisinde bulunan Y.A. (46) ise olay yerinde tedavisi yapıldığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akdeniz'de dev tatbikat! Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor: Yunanistan da katılıyorAkdeniz'de dev tatbikat! Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor: Yunanistan da katılıyor
Sürücüler dikkat! Cezası var: Hayatımda ilk defa...Sürücüler dikkat! Cezası var: Hayatımda ilk defa...
O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı!O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı!
Anahtar Kelimeler:
İzmir taksi kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddialar! "Cinsel olarak..."

Bomba iddialar! "Cinsel olarak..."

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Biz iktidara geldiğimizde…'

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Biz iktidara geldiğimizde…'

Son dakika: 'Taksitler yılda iki kez artacak' detayı olay olmuştu! Zam kararı ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Son dakika: 'Taksitler yılda iki kez artacak' detayı olay olmuştu! Zam kararı ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'

Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'

"İBB aracı dereye atık döktü" iddiası Görüntüler tepki çekti

"İBB aracı dereye atık döktü" iddiası Görüntüler tepki çekti

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.