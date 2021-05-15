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  4. İzmir’de feci kaza! TIR'ın altında kaldılar: 2 ölü, 5 yaralı

İzmir’de feci kaza! TIR'ın altında kaldılar: 2 ölü, 5 yaralı

15.05.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bergama ilçesinde kaldırımda yürüyen iki yaya, taksiyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi ise yaralandı.

İzmir’de feci kaza! TIR'ın altında kaldılar: 2 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.00 sıralarında Bergama-Kınık yolu üzerinde bulunan Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, Ramazan Çınar hakimiyetindeki taksi, kırmızı ışıkta kavşaktan karşıya geçmek isterken Kınık istikametinden gelen Murat Soydan idaresindeki TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR kaldırıma çıktı. O sırada kaldırım üzerinde hastaneye gitmekte olan isimlerinin Özgür Aydemir (37) ve Erol Yılmaz (46) olduğu öğrenilen yayalara çarparak altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Erol Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan TIR şoförü Murat Soydan, taksi şoförü Ramazan Çınar ve taksideki yolcular Numan Ş., Zehra Ş. ve Şerife G., Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Özgür Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

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trafik kazası İzmir

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