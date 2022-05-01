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  4. İzmir'de feci kaza! Yolcu treni traktöre çarptı

İzmir'de feci kaza! Yolcu treni traktöre çarptı

01.05.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki Hasan Hüseyin Arıcı (67), hayatını kaybetti.

İzmir'de feci kaza! Yolcu treni traktöre çarptı

Feci kaza, saat 12.00 sıralarında Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte traktöre çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Hasan Hüseyin Arıcı, yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıcı, kurtarılamadı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen Arıcı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Trendeki yolcular da tahliye edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İzmir Ödemiş
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