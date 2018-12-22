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İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 21:21 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, asfalt çalışması yapan silindirin altında kalan kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Alınan bilgiye göre, Kıvanç Caddesi'ndeki bir kahvehaneden çıkan Bülent Baki Aktaş (52), merdivenlerden inmek isterken düştü. Aktaş, bu sırada caddede asfalt çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait, Ü.Ç. (30) yönetimindeki silindirin altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Aktaş'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Aktaş'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ü.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

(AA)

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