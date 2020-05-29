İzmir’de FETÖ'den gözaltına alınan binbaşının ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY’nin ‘TSK yapılanması’nın deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla geçtiğimiz gün evinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan emir subayı F.Ö.’nün kendisine yöneltilen ‘TSK yapılanmasının mahrem imamları’ndan ve ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan ardışık arama sistemiyle haberleştiği suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi.

“MAHREM İMAMIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMEM”

Öte yandan F.Ö.’nün ilk ifadesinde FETÖ/PDY’ye üye olmadığını, ‘mahrem imam‘ın ne demek olduğunu bilmediğini ve herhangi bir telefon da almadığını söylediği ileri sürüldü. F.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

