HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de FETÖ'den gözaltına alınan binbaşının ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir’de FETÖ'den gözaltına alınan binbaşının ilk ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 15:18 | Son Güncelleme

İzmir’de geçtiğimiz gün FETÖ’den gözaltına alınan Ege Ordu Komutanlığı'nda görevli emir subayı muvazzaf Binbaşı F.Ö.’nün ilk ifadesi ortaya çıktı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen F.Ö.’nün, “Mahrem imam ne, bilmem” dediği öğrenildi.

İzmir’de FETÖ'den gözaltına alınan binbaşının ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY’nin ‘TSK yapılanması’nın deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla geçtiğimiz gün evinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan emir subayı F.Ö.’nün kendisine yöneltilen ‘TSK yapılanmasının mahrem imamları’ndan ve ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan ardışık arama sistemiyle haberleştiği suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi.

“MAHREM İMAMIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMEM”

Öte yandan F.Ö.’nün ilk ifadesinde FETÖ/PDY’ye üye olmadığını, ‘mahrem imam‘ın ne demek olduğunu bilmediğini ve herhangi bir telefon da almadığını söylediği ileri sürüldü. F.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Sokak ortasında öldürülen genç kız toprağa verildiSokak ortasında öldürülen genç kız toprağa verildi
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da fabrikada patlama

İstanbul'da fabrikada patlama

Korkutan gelişme! Dünya genelinde azalırken bu iki ülkede...

Korkutan gelişme! Dünya genelinde azalırken bu iki ülkede...

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

Prof. Dr. Ceyhan süre verdi: Vakalarda 10'un altına...

Prof. Dr. Ceyhan süre verdi: Vakalarda 10'un altına...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

Diğer Haberler
Valilikten İstanbul Fethi kutlaması... İlk kez söylenecek

Valilikten İstanbul Fethi kutlaması... İlk kez söylenecek

Emniyetten 'Yeni trafik cezaları' paylaşımına yalanlama

Emniyetten 'Yeni trafik cezaları' paylaşımıyla ilgili açıklama

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı

Akıllara durgunluk veren olay! Şalvarın içinde doğurdu, tezgahın altına attı

Akıllara durgunluk veren olay! Doğurdu, tezgahın altına attı

Sokak ortasında öldürülen genç kız toprağa verildi

Sokak ortasında öldürülen genç kız toprağa verildi

Banka müdürü kadına saldıran şüpheliden akılalmaz savunma

Sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı! Akılalmaz savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.