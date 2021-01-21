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  4. İzmir'de gece vakti silahlı kavga: 1’i kadın 4 yaralı

İzmir'de gece vakti silahlı kavga: 1’i kadın 4 yaralı

21.01.2021 07:29 | Son Güncelleme:
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İzmir'de gece vakti silahlı kavga: 1’i kadın 4 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i kadın 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Atamer Mahallesi 2580 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada, Yağmur D., Volkan Ş., Hasan K., ve Mete N., yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaraların bir kısmı kendi imkanları ile diğerleri ise sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olaya karışan 3 şüpheli suç aletleri ile birlikte polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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