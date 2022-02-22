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İzmir'de gölde bulunan cesette yasak aşk iddiası! Bunalıma girip intihar etti

22.02.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de gölde bulunan cesedin 42 yaşındaki Yıldız G.'ye ait olduğu belirlenirken kadının yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. Evli olan Yıldız G.’nin başka bir erkekle ilişkisi olduğu, bu kişinin ilişkiyi sonlandırmak istemesi üzerine, göle girerek yaşamına son verdiği iddia edildi.

İzmir'de gölde bulunan cesette yasak aşk iddiası! Bunalıma girip intihar etti

İzmir'in Ödemiş Gölcük Mahallesi'ndeki Gölcük Gölü kenarında piknik yapan vatandaşlar, dün saat 14.30 sıralarında, su yüzeyinde hareketsiz duran kadını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Darp, kesici ve delici alet yarası bulunmayan, boğulma sonucu öldüğü sanılan kadının üzerinden kimlik çıktı. Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İNTİHAR OLASILIĞI YÜKSEK

Burada yapılan çalışmayla cesedin Yıldız G.’ye ait olduğu tespit edildi. Jandarma, göl çevresindeki ve göle giden yoldaki güvenlik kamerası kayıtları ile Yıldız G.’nin cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı.

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EVLİ ERKEKLE İLİŞKİSİ VARDI İDDİASI

Evli olan Yıldız G.'nin başka bir erkekle ilişkisi olduğu, bu kişinin ilişkiyi sonlandırmak istemesi üzerine bunalıma girip, göle girerek yaşamına son verdiği öne sürüldü. Taksiyle tek başına göl kenarına gelen Yıldız G.’nin suya girdiği bölgede sadece kendisine ait ayak izlerine rastlanmasının da intiharı doğrular nitelikte olduğu belirtildi.

(dha)

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İzmir Ödemiş
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