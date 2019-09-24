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İzmir'de hastane acili dolup taştı! Tam 50 kişi birden!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 01:49 | Son Güncelleme

İzmir'in Bergama ilçesinde, iddiaya göre hayır yemeğinde tavuklu pilav yedikleri ileri sürülen 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de hastane acili dolup taştı! Tam 50 kişi birden!

Öğle saatlerinde bir vatandaş tarafından Bergama - Kınık garajı yanında tavuklu pilav dağıltıldı. Tavuklu pilav yiyen 50 kişi, bir süre sonra bulantı, kusma ve ateş gibi şikayetlerle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedaviye alınan vatandaşların, hayır yemeğinde yemiş oldukları tavuklu pilav nedeniyle zehirlendiği ileri sürüldü. Hayır yemeğinden yedikten sonra Kınık'a giden bazı vatandaşların da burada fenalaştığı ve Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Bergama zehirlenme

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