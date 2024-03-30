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  4. İzmir'de iğrenç olay! Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etti

İzmir'de iğrenç olay! Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etti

30.03.2024 22:22
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine gittiği kuzeninin 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Kız çocuğunun yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı. İ.N. mesajın devamında arkadaşına, “Ne yapacağımı bilemedim, direkt ağlamaya başladım” dediği öğrenildi. 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de iğrenç olay! Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etti

İzmir'de iğrenç bir olay yaşandı. İddiaya göre, Karabağlar ilçesindeki kuzenine ziyarete giden 49 yaşındaki Tahir A. evde yalnız olan kuzeninin kızı İ.N.'yi (12) taciz etti. Tahir A. evden ayrıldıktan sonra, İ.N. durumu ailesine bildirdi. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Tahir A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Tahir A. için yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Tahir A., saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp gözaltına alındı.

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İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı. İ.N. mesajın devamında arkadaşına, “Ne yapacağımı bilemedim, direkt ağlamaya başladım” dediği öğrenildi.

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TUTUKLANDI!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tahir A. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Burada ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Karabağlar taciz
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