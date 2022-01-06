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İzmir'de iki kulelerde yangın paniği! Alevleri söndürmek isteyen 3 kişi yaralandı

06.01.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ikiz kulelere yangın paniği yaşandı. İkiz kulelerin 37. katında bulunan ofiste şöminenin patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek isteyen 3 ofis çalışanı yaralandı.. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir Bayraklı Adalet Mahallesi Manas Bulvarı üzerinde bulunan 200 metre yükseklikteki 46 kattan oluşan Folkart Towers isimli ikiz kulelerin A blokunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Binanın 37. katındaki ofis içerisinde bulunan sıvı yakıt ile çalışan şöminenin çakmakla yakılmak istenmesi sonucu patlama meydana geldi.

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SÖNDÜRMEK İSTERKEN YARALANDILAR

Patlama sonrası çıkan yangını kendi imkanları ile söndürmek isteyen ofis içerisindeki D.T. (26) isimli kadın ile İ.M.T. (36) ve H.T. (50) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

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HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, binanın kendi yangın söndürme sistemi tarafından söndürülürken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan durumu ağır olan D.T. ve İ.M.T., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, H.T. ise İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan D.T. ve İ.M.T’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Öte yandan, itfaiye ekipleri daire içerisinde soğutma çalışmalarını tamamlarken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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yangın İzmir
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