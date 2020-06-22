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İzmir'de inanılmaz olay! Kaza için gittiler, cinayeti önlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2020 19:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, trafik kazasına müdahale eden trafik polisleri, kadın arkadaşını tabancayla ateş ederek öldürmeye çalışan şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

İzmir'de inanılmaz olay! Kaza için gittiler, cinayeti önlediler

Olay, dün Konak ilçesi Eşrefpaşa'daki pazar yeri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, R.K. (39) ile kadın arkadaşı G.T. (37) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.K., ruhsatsız tabancasını çekip, G.T.'ye ateş etmeye başladı.

POLİSLER SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA ORAYA KOŞTU

Trafik kazası nedeniyle bölgede olan trafik polisleri, hemen silah seslerinin geldiği yöne koştu. Polisler, R.K.'yi etkisiz hale getirerek, tabancasıyla birlikte gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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