İzmir'de iş makinesi altında kalan sanayi işçisi hayatını kaybetti

Olay, dün Kemalpaşa Mahallesi, 5. Sanayi Sitesinde bulunan bir tamirci dükkânında meydana geldi.

ASKIDA OLAN KEPÇE ÜZERİNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Murat Çapacı (22) dükkana gelen arızalı bir iş makinesinin lastiğini değiştirmek için iş makinesinin altına girdi. Çabacı lastiği değiştirdiği sırada askıda olan iş makinesi üzerine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çabacı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

