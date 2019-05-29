HABER

İzmir'de iş makinesi altında kalan sanayi işçisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 06:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kişi, iş makinesinin lastiğini değiştirdiği sırada, kepçenin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir'de iş makinesi altında kalan sanayi işçisi hayatını kaybetti

Olay, dün Kemalpaşa Mahallesi, 5. Sanayi Sitesinde bulunan bir tamirci dükkânında meydana geldi.

ASKIDA OLAN KEPÇE ÜZERİNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Murat Çapacı (22) dükkana gelen arızalı bir iş makinesinin lastiğini değiştirmek için iş makinesinin altına girdi. Çabacı lastiği değiştirdiği sırada askıda olan iş makinesi üzerine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çabacı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Seyir halindeki aracın önünü kestiler ve... Kan donduran olay!Seyir halindeki aracın önünü kestiler ve... Kan donduran olay!
Tabanca ve av tüfekleri...Yolda karşılaşan akrabaların kavgası kanlı bitti!Tabanca ve av tüfekleri...Yolda karşılaşan akrabaların kavgası kanlı bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir ölüm

En Çok Okunan Haberler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Shanahan ile görüştü

Harekatın ardından ABD ile kritik temas

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Günlük burç yorumları 29 Mayıs Çarşamba - Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Sabah saatlerinde operasyon! Gözaltılar var

Ankara'da bıçaklı vahşet! Komşuları sayesinde kurtuldu

Ankara'da bıçaklı vahşet! Komşuları sayesinde kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.