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  4. İzmir’de kadın cinayeti: Fulya Öztürk eski kocası tarafından iş yerinde öldürüldü

İzmir’de kadın cinayeti: Fulya Öztürk eski kocası tarafından iş yerinde öldürüldü

09.12.2020 18:19 | Son Güncelleme:
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İzmir’de kadın cinayeti: Fulya Öztürk eski kocası tarafından iş yerinde öldürüldü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 35 yaşındaki Fulya Öztürk isimli bir kadın, eski eşi tarafından çalıştığı pastanede silahla vurularak öldürüldü.

Olay, bugün 16.00 saatlerinde Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi’ndeki bir pastanede meydana geldi. Fulya Öztürk (35), pastanede çalıştığı esnada eski eşi H.O.B. (31) içeri girdi. İddialara göre Fulya Öztürk ve H.O.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.O.B., yanında getirdiği tabancasıyla Fulya Öztürk’e ateş ederek aracıyla kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Fulya Öztürk’ü gören çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fulya Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Fulya Öztürk’ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Şüpheli H.O.B. ise olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

(DHA)

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