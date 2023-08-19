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  4. İzmir'de kadın esnaf dehşet saçtı! Komşularına kurşun yağdırdı

İzmir'de kadın esnaf dehşet saçtı! Komşularına kurşun yağdırdı

19.08.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan esnafların kavgası kanlı bitti. Sibel K. (61), komşuları karı- koca Nurhayat A. (63) ile Süleyman A.'ya (83) yanında bulunan tabancayla kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan karı- kocadan Süleyman A.'nın durumun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de kadın esnaf dehşet saçtı! Komşularına kurşun yağdırdı

İzmir'deki olay, saat 20.25 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan ve su satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine Sibel K. (61) yanında bulunan tabancayla karı koca olan Nurhayat A. (64) ile Süleyman A.’ya (83) ateş etti. Nurhayat A. bacağından yaralanırken, Süleyman A. ise karnından ve bacağından vuruldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralılardan Süleyman A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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SİLAHIYLA YAKALANDI

Öte yandan, Sibel K., suç aleti tabancayla kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA-DHA)

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İzmir silahlı saldırı

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