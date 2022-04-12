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İzmir'de kan donduran vahşet! Tartıştığı teyzesini boğarak öldürdü

12.04.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karaburun ilçesinde Naide Özçimen (68), tartıştığı yeğeni tarafından boğularak öldürüldü. Gözaltına alınan Kandemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de kan donduran vahşet! Tartıştığı teyzesini boğarak öldürdü

Kan donduran olay dün saat 06.00 sıralarında Küçükbahçe Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan ve bir dönem Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ileri sürülen Özgür Kandemir, parkinson hastası olan teyzesi Naide Özçimen ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın sırasında Kandemir, teyzesi Özçimen'in boğazını sıktı. Özçimen yere yığılırken, Kandemir kaçtı.

Gürültü ve sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Özçimen'in hayatını kaybettiği belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçimen'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özgür Kandemir ise olaydan kısa süre sonra Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kandemir tutuklandı.

(DHA)

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cinayet İzmir
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