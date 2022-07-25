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İzmir’de kimya imalathanesinde patlamanın ardından yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

25.07.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde kimya imalathanesinde kaynak yapımı esnasında yaşanan patlama oldu. Patlamanın ardından kimyasal maddelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın yanı sıra TOMA sevk edildi. Alevlerin bitişikteki iş yerine de sıçradığı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bornova'daki olay, dün akşam saatlerinde Geri Kazanımcılar Sitesi'nde bir kimya imalathanesinde kaynak yapımı sırasında patlama meydana gelmesi sonucu yangın çıktı.

ALEVLER YAKINDAKİ BİNAYA DA SIÇRADI

Adrese gelen itfaiye ekiplerince zaman kaybedilmeden alevlere müdahale edildi. Bitişikteki bir iş yerine ve imalathane önünde bulunan bir araca da sıçrayan yangın, zaman zaman patlamaların da yaşanmasına rağmen uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında içerisinde elektronik malzemelerin de bulunduğu bitişikteki iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, imalathane önünde bulunan araç da kullanılamaz hale geldi.

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Alevlerin söndürülmesinin ardından imalathanede yapılan soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, iş yerinde çalıştığı ileri sürülen Suat Kadan’ın imalathane içerisinde cansız bedenine ulaştı.

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Acı haberi alarak olay yerine gelen Kadan’ın yakınları sinir krizi geçirirken, savcının incelesinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Ayrıca, patlama esnasında imalathane önünde bulunan B.G.’nin de vücudunda yanıklar oluştuğu ve ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, burada tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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