HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İzmir'de köpekbalığı yakalandı! 2 ton ağırlığında 10 metre uzunluğunda... "İlk defa karşılaştım"

İzmir'de köpekbalığı yakalandı! 2 ton ağırlığında 10 metre uzunluğunda... "İlk defa karşılaştım"

05.01.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takılan 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığındaki köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi. İskele Limanı'nda karaya çıkartılan köpekbalığı cinsinin ise 'Güneşlenen Köpekbalığı' olarak da bilinen Büyük Camgöz olduğu öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde Urla açıklarında meydana geldi. Balıkçı teknesiyle denize açılan İbrahim Güven, ağlarına dev bir köpekbalığının takıldığını fark etti. Denizlerde nadir rastlanan köpekbalığının teknesinden daha büyük olduğunu anlayan balıkçı, ağlarına takılan ve ölü olduğunu anladığı hayvanı kıyıya doğru sürükledi. Urla İskele Limanı'na yanaşan teknenin sürüklediği dev köpekbalığı burada kıyıya çıkartılırken, çevredeki diğer balıkçılar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kıyıya çıkartılan köpekbalığının yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında, 'Güneşlenen Köpekbalığı' olarak da bilinen Büyük Camgöz olduğu öğrenildi.

"İNSANLARA ZARAR VEREN TÜR DEĞİL"

Yakalanan köpekbalığı ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sencer Akalın, “Bu türler insanlara zarar veren türler değildir. Besinlerini daha çok denizlerdeki plankton dediğimiz mikroskobik canlılardan karşılarlar. Bütün dünya okyanus ve denizlerinde gözükebilir; nadirdir. Diğer birçok köpek balığında olduğu gibi üreme özeliklerinden dolayı nesli tehlike altında olan, nadir bir balık türüdür. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasına gerek yok. Bu tür balıklar yakalandıktan sonra eğer canlıysa, mümkünse denize bırakılmaları gerekir” dedi.

Karaya çıkartılan ve ölü olduğu belirlenen köpekbalığını incelemek için Katip Çelebi Üniversitesinden uzmanların Urla'ya gidecekleri öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mide bulandıran görüntü! Ürünlerin üzerinde görünce hemen kayda aldıMide bulandıran görüntü! Ürünlerin üzerinde görünce hemen kayda aldı
Seçimler erkene çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamaSeçimler erkene çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunuİstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu
Anahtar Kelimeler:
İzmir köpekbalığı

En Çok Okunan Haberler

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.